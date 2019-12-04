Пожежу у коледжі в Одесі локалізували
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Пожежу у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі локалізували. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в Одеській області.
"О 14:18 пожежу локалізовано на площі близько 4 тис. кв. м", - сказано у повідомленні.
Триває ліквідація пожежі.
Нагадаємо, в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася пожежа.
Раніше повідомлялося про 22 постраждалих та з них одну загиблу людину внаслідок пожежі.
Як стало відомо, двоє госпіталізованих перебувають у тяжкому стані. Також наразі ще невідомо місцезнаходження 5 осіб.