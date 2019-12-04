В Одесі горить коледж

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. В Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася пожежа, з будівлі евакуюють людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України в Одеській області.

"4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (місто Одеса) на 3 поверсі 6-ти поверхового навчального корпусу виникла пожежа. Орієнтовна площа пожежі 700 м.кв", - сказано у повідомленні

Наразі до гасіння залучено 65 людей особового складу та 16 од. техніки.

Проводиться евакуація. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, в одному із закладів вищої освіти Києва сталось задимлення через коротке замикання в електрощитовій.

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