В Одесі горить коледж
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. В Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася пожежа, з будівлі евакуюють людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України в Одеській області.
"4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (місто Одеса) на 3 поверсі 6-ти поверхового навчального корпусу виникла пожежа. Орієнтовна площа пожежі 700 м.кв", - сказано у повідомленні
Наразі до гасіння залучено 65 людей особового складу та 16 од. техніки.
Проводиться евакуація. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, в одному із закладів вищої освіти Києва сталось задимлення через коротке замикання в електрощитовій.