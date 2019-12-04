Пожежа у коледжі в Одесі: госпіталізовано 22 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Внаслідок пожежі у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі госпіталізовано 22 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
"Усього до медичних закладів госпіталізовані 22 особи", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася пожежа.
Раніше повідомлялося про 15 постраждалих та одну загиблу людину внаслідок пожежі.