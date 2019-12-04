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Пожежа у коледжі в Одесі: госпіталізовано 22 людини

Пожежа у коледжі в Одесі: госпіталізовано 22 людини

Київ • УНН

 • 15542 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Внаслідок пожежі у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі госпіталізовано 22 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.

"Усього до медичних закладів госпіталізовані 22 особи", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася пожежа.

Раніше повідомлялося про 15 постраждалих та одну загиблу людину внаслідок пожежі.

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