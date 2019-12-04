Пожар в колледже в Одессе: госпитализированы 22 человека

"Всего в медицинские учреждения госпитализированы 22 человека", - говорится в сообщении.

Напомним, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших и одном погибшем человеке в результате пожара.