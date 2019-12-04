Пожар в колледже в Одессе локализовали

"В 14:18 пожар локализован на площади около 4 тыс. кв. м", - сказано в сообщении.

Продолжается ликвидация пожара.

Напомним, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар.

Ранее сообщалось о 22 пострадавших и из них одного погибшего человека в результате пожара.

Как стало известно, двое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Также пока еще неизвестно местонахождение 5 человек.