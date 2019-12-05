Пожежа у коледжі в Одесі: доля 14 осіб досі невідома
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Станом на ранок 5 грудня зниклими внаслідок пожежі в Одеському коледжі вважаються 14 осіб. Кількість постраждалих становить 27 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.
“Станом на 6:45 5 грудня відкритого вогню не спостерігається, підрозділами ДСНС проводиться гасіння окремих осередків тління в будівлі”, — йдеться у повідомленні. Рятувальники зазначають, що спостерігається обрушення згорівших будівельних конструкцій всередині будівлі.
“Внаслідок пожежі 1 особа загинула та 27 осіб постраждало (з них 13 підлітків та 7 співробітників ДСНС)”, — додали у пресцентрі.
Раніше у МВС повідомили, що кількість постраждалих становила 29 осіб, а зниклими вважались 13 людей.
Зазначається, що доля 14 осіб, які вважаються зниклими на даний час невідома.
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Додається, що до ліквідації наслідків пожежі було залучено 103 чол. та 16 од. техніки ДСНС.
Нагадаємо, пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу було локалізовано о 14:18 на площі 4000 м.кв.
Поліція розпочала кримінальне провадження, подію кваліфіковано як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
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