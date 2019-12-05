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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
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Пожар в колледже в Одессе: судьба 14 человек остается неизвестной

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. По состоянию на утро 5 декабря пропавшими в результате пожара в Одесском колледже считаются 14 человек. Количество пострадавших составляет 27 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

“По состоянию на 6:45 5 декабря открытого огня не наблюдается, подразделениями ГСЧС проводится тушение отдельных очагов тления в здании”, — говорится в сообщении. Спасатели отмечают, что наблюдается обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

“В результате пожара 1 человек погиб и 27 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС)”, — добавили в пресс-центре.

Ранее в МВД сообщили, что количество пострадавших составило 29 человек, а пропавшими считались 13 человек.

Отмечается, что судьба 14 человек, которые считаются пропавшими в настоящее время неизвестна.

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Добавляется, что к ликвидации последствий пожара было привлечено 103 чел. и 16 ед. техники ГСЧС.

Напомним, пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса было локализовано в 14:18 на площади 4000 м.кв.

Полиция начала уголовное производство, событие квалифицировано как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

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