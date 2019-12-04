Пожежа у коледжі в Одесі: кількість постраждалих зросла до 29 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Станом на вечір 4 грудня, в наслідок пожежі в Одеському коледжі 1 особа загинула, постраждали 29 осіб. Місце знаходження 13 осіб уточнюється. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час наради в Одесі щодо пожежі Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, передає УНН.
“Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі в одеському коледжі. Станом на зараз в наслідок пожежі 1 особа загинула, місце знаходження 13 осіб уточнюється. Постраждали 29 осіб. Максимальні сили зараз направлені на ліквідацію пожежі та пошук осіб, місце знаходження яких не встановлено”, — сказав Яровий.
Раніше у міській раді повідомляли постраждалими вважаються 25 осіб, а місцезнаходження 15 осіб не було встановлено.
Перший заступник міністра внутрішніх справ також наголосив, що особи винні в пожежі мають бути притягнуті до відповідальності.
“Для ліквідації пожежі були залучені значні сили пожежно-рятувальних підрозділів, поліції, медичних служб. Поліція розпочала кримінальне провадження, в рамках якого має бути зібрана максимальна кількість інформації про причини та перебіг пожежі. Винні мають бути притягнуті до відповідальності”, — додав Яровий.
Нагадаємо, пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу було локалізовано о 14:18 на площі 4000 м.кв. Було залучено більше 300 працівників ДСНС, поліції, медиків та 59 одиниць техніки. В результаті пожежі постраждали 29 особи, 1 особа загинула. Місце знаходження 13 осіб уточнюється.
Поліція розпочала кримінальне провадження, подію кваліфіковано як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.