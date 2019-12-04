Пожежа у коледжі в Одесі: кількість потерпілих зросла до 25
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. В одеських лікарнях перебуває 25 осіб, які постраждали в результаті пожежі у коледжі - 15 учнів і 4 співробітники коледжу, а також 6 співробітників ГУ ДСНС в Одеській області, передає УНН із посиланням на повідомлення міської ради Одеси.
"Станом на 17:00 в стаціонарах лікарень міста знаходяться 25 осіб, які постраждали в результаті пожежі: 15 учнів коледжу, 4 співробітника коледжу і 6 співробітників ГУ ДСНС в Одеській області", - йдеться у повідомленні.
Як відзначили в департаменті охорони здоров'я Одеської міської ради, всім пацієнтам надається кваліфікована медична допомога, постраждалі забезпечені всіма необхідними медикаментами і препаратами крові.
В результаті пожежі загинула одна людина.
На даний момент ведеться пошук учнів і співробітників коледжу, з якими досі не вдається встановити зв'язок.
Нагадаємо, в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася пожежа.