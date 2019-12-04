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Пожежа у коледжі Одеси: не встановлено місцезнаходження 15 осіб

Пожежа у коледжі Одеси: не встановлено місцезнаходження 15 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. В Одесі не встановлено місцезнаходження 15 осіб, які могли перебувати у коледжі під час пожежі, яка сталася сьогодні зранку. Про це на брифінгу заявив заступник начальника управління організації досудового розслідування Головного слідчого управління НПУ Олександр Ковтун, передає кореспондент УНН.

“Надійшла інформація щодо (необхідності - ред.) встановлення місцезнаходження ще близько 15 осіб”, — зазначив Ковтун.

Раніше УНН повідомляв, що в одеських лікарнях перебуває 25 осіб, які постраждали в результаті пожежі у коледжі — 15 учнів і 4 співробітники коледжу, а також 6 співробітників ГУ ДСНС в Одеській області.

Нагадаємо, в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (місто Одеса) на 3 поверсі 6-ти поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

У результаті пожежі загинула одна людина.

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