Пожар в колледже в Одессе: число пострадавших возросло до 29 человек

“Спасатели продолжают ликвидацию пожара в одесском институте. По состоянию на сейчас в результате пожара 1 человек погиб, место нахождения 13 человек уточняется. Пострадали 29 человек. Максимальные силы сейчас направлены на ликвидацию пожара и поиск лиц, место нахождения которых не установлено”, — сказал Яровой.

Ранее в городском совете сообщали пострадавшими считаются 25 человек, а местонахождение 15 человек не было установлено.

Первый заместитель министра внутренних дел также отметил, что лица виновные в пожаре должны быть привлечены к ответственности.

“Для ликвидации пожара были привлечены значительные силы пожарно-спасательных подразделений, полиции, медицинских служб. Полиция начала уголовное производство, в рамках которого должно быть собрана максимальное количество информации о причинах и ходе пожара. Виновные должны быть привлечены к ответственности”, — добавил Яровой.

Напомним, пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса был локализован в 14:18 на площади 4000 м.кв. Было привлечено более 300 работников ГСЧС, полиции, медиков и 59 единиц техники. В результате пожара пострадали 29 человека, 1 человек погиб. Место нахождения 13 человек уточняется.

Полиция начала уголовное производство, событие квалифицировано как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.