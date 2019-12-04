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Пожежа у коледжі: в Одесі оголосили дводенну жалобу

Пожежа у коледжі: в Одесі оголосили дводенну жалобу

Київ • УНН

 • 13898 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. В Одесі оголосили 5-6 грудня днями жалоби у зв'язку із пожежою у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, передає УНН із посиланням на повідомлення міської ради Одеси.

Як повідомили у прес-службі, у міській раді відбулось засідання штабу з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської міської ради.

"... була надана оперативна інформація станом на 20:00 про роботи з ліквідації наслідків пожежі, а також скоординовані роботи всіх служб по розбору завалів і забезпечення медичної допомоги постраждалим", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Біля коледжу в Одесі збираються родичі тих, хто зник на пожежі

За підсумками засідання штабу на допомогу підрозділам ДСНС і Нацполіціі буде надана запитувана техніка для розбирання завалів, необхідне обладнання та матеріали, автобуси для обігріву, біотуалети та інше. Крім того, для надання допомоги будуть направлені кваліфіковані психологи.

"5-6 грудня оголошено в Одесі днями жалоби", - повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (місто Одеса) на 3 поверсі 6-ти поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

У результаті пожежі загинула одна людина.

Досі не встановлено місцезнаходження 15 осіб, які могли перебувати у коледжі під час пожежі.

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