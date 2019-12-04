Біля коледжу в Одесі збираються родичі тих, хто зник на пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Біля Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де сьогодні сталася пожежа, перебуває близько 50 батьків дітей, місцезнаходження яких досі не визначене. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресцентрі психологічної служби ДСНС в Одеській області.
“Ми надали психологічну допомогу близько 50 родичам і всім студентам. Біля коледжу перебуває наразі близько 50 людей, батьків дітей, місцезнаходження яких невстановлене”, — зазначили у пресслужбі.
Наразі служба психологічної допомоги ДСНС перебуває на території коледжу для надання допомоги потерпілим.
Нагадаємо, в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (місто Одеса) на 3 поверсі 6-ти поверхового навчального корпусу виникла пожежа.
У результаті пожежі загинула одна людина.
Досі не встановлено місцезнаходження 15 осіб, які могли перебувати у коледжі під час пожежі.