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Пожар в колледже: в Одессе объявили двухдневный траур

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Одессе объявили 5-6 декабря днями траура в связи с пожаром в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, передает УНН со ссылкой на сообщение городского совета Одессы.

Как сообщили в пресс-службе, в городском совете состоялось заседание штаба по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесского городского совета.

"... была предоставлена оперативная информация по состоянию на 20:00 о работах по ликвидации последствий пожара, а также скоординированные работы всех служб по разбору завалов и обеспечения медицинской помощи пострадавшим", - говорится в сообщении.

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По итогам заседания штаба в помощь подразделениям ГСЧС и Нацполиции будет предоставлена запрашиваемая техника для разборки завалов, необходимое оборудование и материалы, автобусы для обогрева, биотуалеты и прочее. Кроме того, для оказания помощи будут направлены квалифицированные психологи.

"5-6 декабря объявлено в Одессе днями траура", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (город Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

В результате пожара погиб один человек.

До сих пор не установлено местонахождение 15 человек, которые могли находиться в колледже во время пожара.

Украинские Национальные Новости

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