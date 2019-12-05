У полиции две версии пожара в колледже в Одессе: нарушение пожарной безопасности и поджог

"Утром губернатор Одесской области собирал на координационное совещание. Во время этого совещания Олег Бех (начальник ГУНП в Одесской области - ред.), когда докладывал, рассказал, что мы начали уголовное производство по ч. 2 ст. 270 и в рамках этого производства, сказал, что следствие рассматривает две версии - это нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, вторая версия, мы также ее не исключаем, это также может быть поджог. Пока мы просто не исключаем. Это две версии, мы не исключаем ни ту, ни ту. Пока ведется следствие. Мы ждем от ГСЧС подтвержденной версии", - рассказали в полиции.

Добавим, на 12 часов пожар полностью не погасили. Продолжается подготовка к проведению поисково-спасательных работ.

По информации Национальной полиции, остается неизвестно место пребывания 14 человек, в том числе 4 студентов и 11 человек персонала.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3 этаже 6-ти этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек.

По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания. В результате пожара 1 человек погиб и 27 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС).

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство.