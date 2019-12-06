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Внаслідок пожежі у коледжі в Одесі загинули вже четверо людей

Внаслідок пожежі у коледжі в Одесі загинули вже четверо людей

Київ • УНН

 • 27630 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Внаслідок пожежі у коледжі в Одесі загинули вже четверо людей після того, як з-під завалів сьогодні витягли тіла ще двох людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"Всього внаслідок пожежі загинуло 4 особи: 4 грудня о 12:20 одна жінка померла в лікарні. 5 грудня о 17:40 тіло 1 людини виявлено під час проведення пошукових робіт. Станом на 15:30 6 грудня під час розбирання завалів виявлено тіла ще 2 загиблих осіб", - вказали у ДСНС.

Як зазначається, постраждало 30 осіб (в лікарнях залишається 18 осіб, 6 грудня виписано 8 осіб).

Станом на 15:30 6 грудня, за даними ДСНС, на місці виникнення надзвичайної ситуації: здійснено розбір конструкції верхньої частини будівлі, експертною групою проведено заміри рівнів коливань будівлі та її стійкості, триває розбір конструкції на рівні другого та цокольного поверху, аркового проходу до внутрішнього двору, створено 3 пункти ремонту та обслуговування бензопил та шанцевого інструменту, готується техніка для освітлення в нічну пору.

Підрозділами ДСНС також проводиться гасіння окремих осередків тління, які виявляються в завалах.

Всього з початку розбирання завалу вивезено 400 куб. м будівельних конструкцій. Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи продовжуються.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.

Однією із загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами.

У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі - порушення пожежної безпеки і підпал.

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