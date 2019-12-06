КИЇВ. 6 грудня. УНН. Внаслідок пожежі у коледжі в Одесі загинули вже четверо людей після того, як з-під завалів сьогодні витягли тіла ще двох людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.