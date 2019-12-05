Зеленський: у пожежі в Одесі одна загибла, 14 зниклих безвісти і 27 госпіталізованих
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив останню інформацію про кількість зниклих безвісті та про стан постраждалих внаслідок пожежі у коледжі в Одесі. За його інформацією, станом на 6:00 сьогодні в Одесі 1 загибла студентка, 14 зниклих безвісти (серед них – 5 студентів), 27 людей у лікарнях. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"У жахливій пожежі в Одесі ми вже втратили 16-річну студентку Ксенію Бабенко. Вся країна співчуває її батькам. Ми не залишимо вас на самоті з вашим горем. Ми всі сподіваємося, що з 14 зниклих безвісти якомога більше знайдуться здоровими та неушкодженими. Але не хочу нікого обманювати – жертв може бути більше. Ми всі бажаємо найшвидшого одужання постраждалим. 21 людина зараз у лікарнях у стані середньої важкості. І всі ми молимося за життя 5 людей, стан яких важкий. Знаємо, що лікарі роблять для їхнього порятунку все можливе. І неможливе теж", - вказав Зеленський.
Він також відзначив "без перебільшення героїчну боротьбу наших пожежників і рятувальників". "7 з них також зараз на лікарняних ліжках", - додав Президент.
"Дуже прошу громадськість і журналістів оперувати лише коректними цифрами. Отже, станом на 6:00 в Одесі 1 загибла студентка, 14 зниклих безвісти (серед них – 5 студентів), 27 людей у лікарнях відповідно до отриманих травм і необхідної допомоги", - вказав Глава держави.
"Доручаю голові Одеської ОДА та всій місцевій владі зробити все для допомоги постраждалим та їхнім родинам і якнайшвидше з’ясувати всі обставини, що призвели до цієї трагедії. Але нам потрібно не шукати крайніх, а більше не допускати такого жаху у жодному місті країни", - зазначив Президент.
Нагадаємо, станом на ранок 5 грудня зниклими внаслідок пожежі в Одеському коледжі вважаються 14 осіб.
Ймовірною причиної пожежі у коледжі в Одесі вважають несправний продовжувач.