Зеленський: у пожежі в Одесі одна загибла, 14 зниклих безвісти і 27 госпіталізованих

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив останню інформацію про кількість зниклих безвісті та про стан постраждалих внаслідок пожежі у коледжі в Одесі. За його інформацією, станом на 6:00 сьогодні в Одесі 1 загибла студентка, 14 зниклих безвісти (серед них – 5 студентів), 27 людей у лікарнях. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.