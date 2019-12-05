Зеленский: в пожаре в Одессе одна погибшая, 14 пропавших без вести и 27 госпитализированных

"В ужасном пожаре в Одессе мы уже потеряли 16-летнюю студентку Ксению Бабенко. Вся страна сочувствует ее родителям. Мы не оставим вас наедине с вашим горем. Мы все надеемся, что с 14 пропавших без вести как можно больше найдутся здоровыми и невредимыми. Но хочу никого обманывать - жертв может быть больше. Мы все желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. 21 человек сейчас в больницах в состоянии средней тяжести. И все мы молимся за жизни 5 человек, состояние которых тяжелое. Знаем, что врачи делают для их спасения все возможное. И невозможно тоже", - указывает в Зеленский.

Он также отметил "без преувеличения героическую борьбу наших пожарных и спасателей". "7 из них также сейчас на больничных койках", - добавил Президент.

"Очень прошу общественность и журналистов оперировать только корректными цифрами. Так, по состоянию на 6:00 в Одессе 1 погибшая студентка, 14 пропавших без вести (среди них - 5 студентов), 27 человек в больницах согласно полученным травмам и необходимой помощи", - отметил Глава государства.

"Поручаю председателю Одесской ОГА и всей местной власти сделать все для помощи пострадавшим и их семьям и быстрее выяснить все обстоятельства, которые привели к этой трагедии. Но нам нужно не искать крайних, а больше не допускать такого ужаса ни в одном городе страны", - отметил Президент.

Напомним, по состоянию на утро 5 декабря пропавшими в результате пожара в Одесском колледже считаются 14 человек.



Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе считают неисправную переноску.