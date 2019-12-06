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В результате пожара в колледже в Одессе погибли уже четыре человека

В результате пожара в колледже в Одессе погибли уже четыре человека

Киев  •  УНН

 • 27630 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В результате пожара в колледже в Одессе погибли уже четыре человека после того, как из-под завалов сегодня извлекли тела еще двух человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"Всего в результате пожара погибли 4 человека: 4 декабря в 12:20 одна женщина скончалась в больнице. 5 декабря в 17:40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ. По состоянию на 15:30 6 декабря во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших человек", - указали в ГСЧС.

Как отмечается, пострадали 30 человек (в больницах остается 18 человек, 6 декабря выписано 8 человек).

По состоянию на 15:30 6 декабря по данным ГСЧС, на месте происшествия: осуществлен разбор конструкции верхней части здания, экспертной группой проведены замеры уровней колебаний здания и его устойчивости, продолжается разбор конструкции на уровне второго и цокольного этажа, арочного прохода к внутреннему двору, создано 3 пункта ремонта и обслуживания бензопил и шанцевого инструмента, готовится техника для освещения в ночное время.

Подразделениями ГСЧС также проводится тушение отдельных очагов тления, которые оказываются в завалах.

Всего с начала разборки завала вывезено 400 куб. м строительных конструкций. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Одной из погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог.

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