КИЕВ. 6 декабря. УНН. В результате пожара в колледже в Одессе погибли уже четыре человека после того, как из-под завалов сегодня извлекли тела еще двух человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.