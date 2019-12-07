Внаслідок пожежі в одеському коледжі загинуло вже 8 людей: у лікарні помер рятувальник
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. За даними ДСНС станом на 19 годину суботи, внаслідок пожежі в одеському коледжі загинуло вже 8 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"Всього наслідок пожежі загинуло 8 осіб", - вказали у ДСНС.
Своєю чергою обласна одеська поліція також повідомляє, що "станом на 18:35 кількість жертв пожежі в коледжі зросла до восьми". "Сьогодні у лікарні від отриманих під час гасіння пожежі травм помер рятувальник, 1976 р.н., госпіталізований 4 грудня", - вказали у поліції.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
Наразі відомо про вісьмох загиблих. Однією із загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня. 7 грудня знайшли ще одне тіло. 8 грудня було знайдено ще два тіла загиблих під завалами.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі - порушення пожежної безпеки і підпал.