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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 6781 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103506 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 75702 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103532 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116209 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146523 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147373 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В результате пожара в одесском колледже погибло уже 8 человек: в больнице скончался спасатель

В результате пожара в одесском колледже погибло уже 8 человек: в больнице скончался спасатель

Киев  •  УНН

 • 18376 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. По данным ГСЧС по состоянию на 19 часов субботы, в результате пожара в одесском колледже погибло уже 8 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"Всего результате пожара погибли 8 человек", - указали в ГСЧС.

В свою очередь областная одесская полиция также сообщает, что "по состоянию на 18:35 количество жертв пожара в колледже возросло до восьми". "Сегодня в больнице от полученных во время тушения пожара травм скончался спасатель, 1976 г.р., госпитализированный 4 декабря", - указали в полиции.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

На данный момент известно о восьми погибших. Одной из погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами 5 декабря. Тела еще двух человек под завалами нашли 6 декабря. 7 декабря нашли еще одно тело. 8 декабря было найдено еще два тела погибших под завалами.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог.

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