В результате пожара в одесском колледже погибло уже 8 человек: в больнице скончался спасатель
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. По данным ГСЧС по состоянию на 19 часов субботы, в результате пожара в одесском колледже погибло уже 8 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"Всего результате пожара погибли 8 человек", - указали в ГСЧС.
В свою очередь областная одесская полиция также сообщает, что "по состоянию на 18:35 количество жертв пожара в колледже возросло до восьми". "Сегодня в больнице от полученных во время тушения пожара травм скончался спасатель, 1976 г.р., госпитализированный 4 декабря", - указали в полиции.
Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.
На данный момент известно о восьми погибших. Одной из погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами 5 декабря. Тела еще двух человек под завалами нашли 6 декабря. 7 декабря нашли еще одно тело. 8 декабря было найдено еще два тела погибших под завалами.
В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог.