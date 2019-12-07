Кількість загиблих внаслідок пожежі у коледжі в Одесі зросла до п'яти людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Станом на ранок суботи виявлено тіло ще однієї особи під час розбору завалів. Рятувальники продовжують заходи щодо ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної із пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Про це пише УНН із посиланням на пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій України.
“Станом на 6 год 30 хв. 7 грудня, продовжуються заходи щодо ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної із пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу”, — йдеться у повідомленні.
Рятувальники зазначили, що всього внаслідок пожежі загинуло 5 осіб:
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- 4 грудня о 12.20 одна жінка померла в лікарні.
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- 5 грудня о 17.40 тіло 1 людини виявлено під час проведення пошукових робіт.
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- 6 грудня о 15:30 під час розбирання завалів виявлено тіла ще 2 загиблих осіб.
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- 7 грудня о 00:40 під час розбору завалів виявлено тіло 1 особи.
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“Постраждала 31 особа (в лікарнях залишається 17 осіб, 6 грудня виписано 9 осіб)”, — додали рятувальники.
За інформацією Національної поліції, доля 10 осіб залишається невідомою.
“Всього з початку розбирання завалу вивезено 750 м куб. будівельних конструкцій... до робіт залучено 217 чол. та 40 од. техніки, з них від ДСНС 87 чол. та 12 од. техніки”, — повідомили рятувальники.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі — порушення пожежної безпеки і підпал.