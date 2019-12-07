Число погибших в результате пожара в колледже в Одессе возросло до пяти человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. По состоянию на утро субботы обнаружено тело еще одного человека во время разбора завалов. Спасатели продолжают мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
“По состоянию на 6 ч 30 мин. 7 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса”, — говорится в сообщении.
Спасатели отметили, что всего в результате пожара погибли 5 человек:
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- 4 декабря в 12.20 одна женщина скончалась в больнице.
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- 5 декабря в 17.40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ.
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- 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших.
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- 7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека.
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“Пострадал 31 человек (в больницах остается 17 человек, 6 декабря выписано 9 человек)”, — добавили спасатели.
По информации Национальной полиции, судьба 10 человек остается неизвестной.
“Всего с начала разборки завала вывезено 750 м куб. строительных конструкций... к работам привлечено 217 чел. и 40 ед. техники, из них от ГСЧС 87 чел. и 12 ед. техники”, — сообщили спасатели.
Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возникла пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.
В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. Полиция имеет две версии пожара в колледже в Одессе — нарушение пожарной безопасности и поджог.