Число погибших в результате пожара в колледже в Одессе возросло до пяти человек

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. По состоянию на утро субботы обнаружено тело еще одного человека во время разбора завалов. Спасатели продолжают мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

“По состоянию на 6 ч 30 мин. 7 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса”, — говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что всего в результате пожара погибли 5 человек:

  • 4 декабря в 12.20 одна женщина скончалась в больнице.
  • 5 декабря в 17.40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ.
  • 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших.
  • 7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека.

“Пострадал 31 человек (в больницах остается 17 человек, 6 декабря выписано 9 человек)”, — добавили спасатели.

По информации Национальной полиции, судьба 10 человек остается неизвестной.

“Всего с начала разборки завала вывезено 750 м куб. строительных конструкций... к работам привлечено 217 чел. и 40 ед. техники, из них от ГСЧС 87 чел. и 12 ед. техники”, — сообщили спасатели.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возникла пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. Полиция имеет две версии пожара в колледже в Одессе — нарушение пожарной безопасности и поджог.

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