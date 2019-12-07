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Під завалами в одеському коледжі знайшли ще два тіла

Під завалами в одеському коледжі знайшли ще два тіла

Київ • УНН

 • 15492 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Під завалами в одеському коледжі, де сталася смертельна пожежа, знайшли ще два тіла. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.

"Станом на 18:10 знайдено ще двоє загиблих. Проводиться їх огляд судово-медичним експертом та ідентифікація", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, наразі відомо про сімох загиблих.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.

Однією із загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня. 7 грудня знайшли ще одне тіло.

У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі - порушення пожежної безпеки і підпал.

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