Под завалами в одесском колледже нашли еще два тела

"По состоянию на 18:10 найдено еще двое погибших. Проводится их осмотр судебно-медицинским экспертом и идентификация", - говорится в сообщении.

Таким образом, в настоящее время известно о семи погибших.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Одной из погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами 5 декабря. Тела еще двух человек под завалами нашли 6 декабря. 7 декабря нашли еще одно тело.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог.