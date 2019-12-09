Пожежа в Одесі: кількість загиблих зросла до 12 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного загальна кількість загиблих становить 12 осіб. Про це повідомили у пресцентрі Держслужбі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України, передає УНН.
“Станом на 7 год. 9 грудня відкритого вогню не спостерігається. Проводяться пошуково-рятувальні роботи та роботи по гасінню окремих осередків тління конструкцій будівлі. В ході проведення пошукових робіт виявлено тіла 10 загиблих осіб (тіла 6 осіб не ідентифіковано)”, — йдеться у повідомленні.
“Всього внаслідок пожежі загинуло 12 осіб, постраждало 30 осіб, в лікувальних закладах залишається 9 осіб”, — повідомили у пресцентрі.
Раніше повідомлялось про десятьох загиблих внаслідок пожежі.
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Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
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Пізніше у ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі — пошкоджений подовжувач. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі — порушення пожежної безпеки і підпал.