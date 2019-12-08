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Гончарук анонсував звільнення в Одеській ОДА та ДСНС через пожежу в коледжі

Гончарук анонсував звільнення в Одеській ОДА та ДСНС через пожежу в коледжі

Київ • УНН

 • 17233 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук прийняв рішення звільнити керівника департаменту освіти Одеської ОДА та керівника і заступника Одеської ДСНС через пожежу, яка трапилася у місцевому коледжі. Про це він заявив сьогодні під час брифінгу в Одесі, передає кореспондент УНН.

"Особисто я прийняв сьогодні рішення, ми провели нараду з усіма колегами, було прийнято рішення звільнити керівника департаменту освіти Одеської ОДА. Людина, яка відповідала за навчальну частину в області, вона з певних причин не справилася з цими обов’язками", - зазначив Гончарук.

За його словами, не були оформлені документи для того, щоб коледж нормально фінансувався на капітальні видатки.

"Так само я звернувся до керівництва ДСНС для того, щоб відсторонити, а потім і звільнити, керівника Одеської ДСНС та відповідно заступника, який відповідав за профілактику. Тому що очевидно, що держава повинна спрямовувати свої ресурси і зусилля на те, щоб таких трагедій не траплялося, а не на те, щоб потім героїчно долати ці жахливі наслідки", - сказав Прем’єр-міністр.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.

Пізніше у ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі - пошкоджений подовжувач. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі — порушення пожежної безпеки і підпал.

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