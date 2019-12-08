У колежі в Одесі не було пожежної сигналізації – голова ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. В одеському коледжі, де 4 грудня сталася пожежа, в результаті якої загинуло 10 людей, не було пожежної сигналізації. Про це під час брифінгу в Одесі заявив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на запитання, чи спрацювала пожежна сигналізація в коледжі, голова ДСНС України відповів: "Після сьогоднішньої наради з’ясувалося, що там взагалі пожежної сигналізації не було".
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.
Пізніше у ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі - пошкоджений подовжувач. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі — порушення пожежної безпеки і підпал.
Під завалами коледжу в Одесі сьогодні, 8 грудня, рятувальники виявили тіла ще двох загиблих. Всього наслідок пожежі загинуло 10 осіб.