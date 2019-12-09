Пожар в Одессе: число погибших возросло до 12 человек

“По состоянию на 7 ч. 9 декабря открытого огня не наблюдается. Проводятся поисково-спасательные работы и работы по тушению отдельных очагов тления конструкции здания. В ходе проведения поисковых работ обнаружены тела 10 погибших (тела 6 человек не идентифицированы)”, — говорится в сообщении.

“Всего в результате пожара погибли 12 человек, пострадали 30 человек, в лечебных учреждениях остается 9 человек”, — сообщили в пресс-центре.

Ранее сообщалось о десяти погибших в результате пожара.

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Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

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Позже в ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе — поврежден удлинитель. Открыто уголовное производство. Полиция имеет две версии пожара в колледже в Одессе — нарушение пожарной безопасности и поджог.