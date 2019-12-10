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Руководителю одесского колледжа сообщили о подозрении

Руководителю одесского колледжа сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

 • 20252 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Руководителю одесского колледжа, где в результате пожара погибли не менее 12 человек, сообщили о подозрении. Об этом во время брифинга сообщил начальник управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, передает корреспондент УНН.

Так, по словам Беха, вчера, 9 декабря, о подозрении сообщили директору колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любви Кочерге.

“Подозрение уже одна объявлена руководителю колледжа. Вчера. Служебная халатность. Безусловно есть и другие фигуранты, следствие продолжается ”, - заявил начальник нацполиции.

Так, выявлены грубые нарушения правил пожарной безопасности, а главное — эвакуации людей, которые там находились.

“То есть, фактически, она ( эвакуация — ред.) была невозможна”, — добавил Бех.

Он также отметил, что в колледже обучалось более 600 учеников на платной основе, которые платили от 10 до 14 тысяч грн в год за обучение.

“Были средства у колледжа, чтобы обеспечить безопасность детей? Пожалуй которые были. Будут давать оценку действиями руководства: как использовались эти средства, куда ”, - сообщил начальник областной полиции.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

На данный момент известно о 12 погибших. Первой из подтвержденных погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами 5 декабря. Тела еще двух людей под завалами нашли 6 декабря. 7 декабря нашли еще три тела. Также один человек — спасатель — умер в больнице. 8 декабря было найдено еще два тела погибших под завалами. 9 декабря во время разбора завалов обнаружено еще два тела — одно в в 00:35, другое — в 5:15.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции есть две версии пожара в колледже в Одессе — нарушение пожарной безопасности и поджог. В деле уже есть первые подозреваемые.

Украинские Национальные Новости

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