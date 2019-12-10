Слідчими розглядаються три версії трагічних подій у Одесі – Бех

"Займання внаслідок несправності електропроводки та електроприладів, необережне поводження з вогнем, здійснення навмисного підпалу. Крім того, оголошено підозру керівнику коледжу за службову халатність. Після отримання результатів експертиз, можливо, будуть вручені підозри ще кільком людям", - повідомив начальник ГУНП в Одеській області Олег Бех під час засідання урядової комісії з розслідування причин пожежі в Одеському коледжі.

Він зазначив, що правоохоронці проаналізували відеозаписи з камер зовнішнього спостереження на будівлях, розташованих неподалік від місця події.

"Співробітниками Головного управління здійснено аналіз відеозаписів з камер зовнішнього спостереження на будівлях, розташованих неподалік від місця події. Встановлено, що осередок займання виник в районі третього поверху будівлі Одеського коледжу. Згідно аналізу камер відеоспостереження, перше задимлення будівлі виявлено о 10:07 4 грудня", - сказав Олег Бех.

Також, зазначається, що під час огляду місця події виявлено й вилучено документацію з пожежної безпеки в навчальному закладі, яка не постраждала.

Раніше повідомлялося в УНН, що в одеському коледжі, де сталася смертельна пожежа, не було вогнегасників.

Нагадаємо, з резервного фонду державної обласної адміністрації виділено майже 3 мільйона гривень на виплату матеріальної допомоги сім’ям постраждалих та загиблих внаслідок пожежі у коледжі. Кошти також виділено й з військового бюджету.

За даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.

О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.

Наразі відомо про 12 загиблих. Першою із підтверджених загиблих була студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня.

Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня. 7 грудня знайшли ще три тіла. Також одна людина - рятувальник - помер у лікарні.

8 грудня було знайдено ще два тіла загиблих під завалами. 9 грудня під час розбору завалів виявлено ще два тіла - одне о о 00:35, інше - о 5:15.



Раніше у ДСНС назвали ймовірні причини пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження.

Поліція мала дві версії пожежі у коледжі в Одесі - порушення пожежної безпеки і підпал. У справі вже є перші підозрювані.



Так, керівнику одеського коледжу, де внаслідок пожежі загинуло не менше 12 людей, повідомили про підозру.