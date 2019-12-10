Пожежа у коледжі в Одесі: виділено кошти сім’ям постраждалих та загиблих

КИЇВ. 10 грудня. УНН. З резервного фонду державної обласної адміністрації виділено майже 3 мільйона гривень на виплату матеріальної допомоги сім’ям постраждалих та загиблих внаслідок пожежі у коледжі. Кошти також виділено й з військового бюджету. Про це під час брифінгу повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций, передає кореспондент УНН.