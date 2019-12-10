Пожежа у коледжі в Одесі: виділено кошти сім’ям постраждалих та загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. З резервного фонду державної обласної адміністрації виділено майже 3 мільйона гривень на виплату матеріальної допомоги сім’ям постраждалих та загиблих внаслідок пожежі у коледжі. Кошти також виділено й з військового бюджету. Про це під час брифінгу повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций, передає кореспондент УНН.
"Щодо виплати сім’ям постраждалих та загиблих внаслідок цієї страшної пожежі… З боку державної обласної адміністрації вже підписано розпорядження про виділення з резервного фонду бюджету майже 3 мільйонів гривень на виплату одноразової матеріальної допомоги, також, мені відомо, що з військового бюджету також виділені кошти", - розповів Куций.
Він також зазначив, що сьогодні, 10 грудня, на засіданні робочої комісії розглядалось питання щодо виділення коштів з боку Кабміну.
"Тож питання це вирішено", - додав голова Одеської ОДА.
Нагадаємо, керівнику одеського коледжу, де внаслідок пожежі загинуло не менше 12 людей, повідомили про підозру.
За даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
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Наразі відомо про 12 загиблих. Першою із підтверджених загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня.
Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня. 7 грудня знайшли ще три тіла. Також одна людина - рятувальник - помер у лікарні.
8 грудня було знайдено ще два тіла загиблих під завалами. 9 грудня під час розбору завалів виявлено ще два тіла - одне о 00:35, інше - о 5:15.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі.
Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі - порушення пожежної безпеки і підпал. У справі вже є перші підозрювані.