Пожар в колледже в Одессе: выделены средства семьям пострадавших и погибших

"О выплате семьям пострадавших и погибших в результате этого страшного пожара... Со стороны государственной областной администрации уже подписано распоряжение о выделении из резервного фонда бюджета почти 3 миллионов гривен на выплату единовременной материальной помощи, также я знаю, что из военного бюджета также выделены средства", - рассказал Куцый.

Он также отметил, что сегодня, 10 декабря, на заседании рабочей комиссии рассматривался вопрос о выделении средств со стороны Кабмина.

"Поэтому вопрос этот решен", - добавил глава Одесской ОГА.

Напомним, руководителю одесского колледжа, где в результате пожара погибли не менее 12 человек, сообщили о подозрении.

По данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

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Известно о 12 погибших. Первой из подтвержденных погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами 5 декабря.

Тела еще двух человек под завалами нашли 6 декабря. 7 декабря нашли еще три тела. Также один человек - спасатель - умер в больнице.

8 декабря было найдено еще два тела погибших под завалами. 9 декабря во время разбора завалов обнаружено еще два тела - одно в 00:35, другое - в 5:15.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе.

Открыто уголовное производство. Полиция имеет две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог. В деле уже есть первые подозреваемые.