В одеському коледжі, де сталася смертельна пожежа, не було вогнегасників
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Поліція не знайшла вогнегасників в Одеському коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу, де у пожежі загинули щонайменше 12 осіб. Відсутня й автоматична система оповіщення про пожежну безпеку. Про це під час брифінгу повідомив начальник управління Національної поліції в Одеській області Олег Бех, передає кореспондент УНН.
"Ми не вилучили з будівлі жодного вогнегасника", - зазначив Бех.
Натомість, він повідомив, що ряд вогнегасників знайшли під ліжком у коменданта.
Крім того, начальник поліції Одеської області зауважив, що автоматична система оповіщення про пожежну безпеку в будівлі була відсутня, а оповіщення здійснювалося в ручному режимі, шляхом натискання на застарілу сигналізацію типу "Ревун" на першому поверсі.
Нагадаємо, керівнику одеського коледжу, де внаслідок пожежі загинуло не менше 12 людей, повідомили про підозру.
За даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.
О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
Наразі відомо про 12 загиблих. Першою із підтверджених загиблих була студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня.
Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня. 7 грудня знайшли ще три тіла. Також одна людина - рятувальник - помер у лікарні.
8 грудня було знайдено ще два тіла загиблих під завалами. 9 грудня під час розбору завалів виявлено ще два тіла - одне о о 00:35, інше - о 5:15.
Також у ДСНС повідомили про ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження.
Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі - порушення пожежної безпеки та підпал. У справі вже є перші підозрювані.