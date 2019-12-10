В одеському коледжі, де сталася смертельна пожежа, не було вогнегасників

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Поліція не знайшла вогнегасників в Одеському коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу, де у пожежі загинули щонайменше 12 осіб. Відсутня й автоматична система оповіщення про пожежну безпеку. Про це під час брифінгу повідомив начальник управління Національної поліції в Одеській області Олег Бех, передає кореспондент УНН.