В одесском колледже, где произошел смертельный пожар, не было огнетушителей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Полиция не нашла огнетушителей в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где в пожаре погибли по меньшей мере 12 человек. Отсутствует и автоматическая система оповещения о пожарной безопасности. Об этом во время брифинга сообщил начальник управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, передает корреспондент УНН.
"Мы не изъяли из здания ни одного огнетушителя", - отметил Бех.
Вместо этого, он сообщил, что ряд огнетушителей нашли под кроватью у коменданта.
Кроме того, начальник полиции Одесской области отметил, что автоматическая система оповещения о пожарной безопасности в здании отсутствовала, а оповещение осуществлялось в ручном режиме, путем нажатия на устаревшую сигнализацию типа "Ревун" на первом этаже.
Напомним, руководителю одесского колледжа, где в результате пожара погибли не менее 12 человек, сообщили о подозрении.
По данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар.
В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.
Известно о 12 погибших. Первой из подтвержденных погибших была студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами 5 декабря.
Тела еще двух людей под завалами нашли 6 декабря. 7 декабря нашли еще три тела. Также один человек - спасатель - умер в больнице.
8 декабря было найдено еще два тела погибших под завалами. 9 декабря во время разбора завалов обнаружено еще два тела - одно в в 00:35, другое - в 5:15.
Также в ГСЧС сообщили о вероятной причине пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство.
Полиция имеет две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог. В деле уже есть первые подозреваемые.