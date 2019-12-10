В одесском колледже, где произошел смертельный пожар, не было огнетушителей

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Полиция не нашла огнетушителей в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где в пожаре погибли по меньшей мере 12 человек. Отсутствует и автоматическая система оповещения о пожарной безопасности. Об этом во время брифинга сообщил начальник управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, передает корреспондент УНН.