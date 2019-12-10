Следователями рассматриваются три версии трагических событий в Одессе - Бех

"Возгорание в результате неисправности электропроводки и электроприборов, неосторожное обращение с огнем, совершение умышленного поджога. Кроме того, объявлено подозрение руководителю колледжа за служебную халатность. После получения результатов экспертиз, возможно, будут вручены подозрения еще нескольким людям", - сообщил начальник ГУНП в Одесской области Олег Бех во время заседания правительственной комиссии по расследованию причин пожара в Одесском колледже.

Он отметил, что правоохранители проанализировали видеозаписи с камер наружного наблюдения на зданиях, расположенных неподалеку от места происшествия.

"Сотрудниками Главного управления осуществлен анализ видеозаписей с камер наружного наблюдения на зданиях, расположенных неподалеку от места происшествия. Установлено, что очаг возгорания возник в районе третьего этажа здания Одесского колледжа. Согласно анализу камер видеонаблюдения, первое задымления здания обнаружено в 10:07 4 декабря" - сказал Олег Бех.

Также отмечается, что при осмотре места происшествия обнаружено и изъято документацию по пожарной безопасности в учебном заведении, которая не пострадала.

Ранее сообщалось в УНН, что в одесском колледже, где произошел смертельный пожар, не было огнетушителей.

Напомним, из резервного фонда государственной областной администрации выделено почти 3 миллиона гривен на выплату материальной помощи семьям пострадавших и погибших в результате пожара в колледже. Средства также выделены и из военного бюджета.

По данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар.

В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Известно о 12 погибших. Первой из подтвержденных погибших была студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами 5 декабря.

Тела еще двух людей под завалами нашли 6 декабря. 7 декабря нашли еще три тела. Также один человек - спасатель - скончался в больнице.

8 декабря было найдено еще два тела погибших под завалами. 9 декабря во время разбора завалов обнаружено еще два тела - одно в в 00:35, другое - в 5:15.



Ранее в ГСЧС назвали вероятные причины пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство.

Полиция имела две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог. В деле уже есть первые подозреваемые.



Так, руководителю одесского колледжа, где в результате пожара погибли не менее 12 человек, сообщили о подозрении.