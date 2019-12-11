Пожар в Одессе: суд отправил директора колледжа под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязанностью носить электронный браслет", - сказали в пресс-службе.

Также на данный момент суд рассматривает ходатайство об отстранении Кочерги от должности директора колледжа.

Напомним, руководителю одесского колледжа, где в результате пожара погибли не менее 12 человек, сообщили о подозрении.

По данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. На данный момент известно о 12 погибших в результате пожара.

Как сообщалось, следователи рассматривают уже три версии пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.