Пожар в Одессе: суд отправил директора колледжа под домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Киевский районный суд Одессы отправил под круглосуточный домашний арест директора колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязанностью носить электронный браслет", - сказали в пресс-службе.
Также на данный момент суд рассматривает ходатайство об отстранении Кочерги от должности директора колледжа.
Напомним, руководителю одесского колледжа, где в результате пожара погибли не менее 12 человек, сообщили о подозрении.
По данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. На данный момент известно о 12 погибших в результате пожара.
Как сообщалось, следователи рассматривают уже три версии пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.