В Одеській області призначили нового керівника ГУ ДСНС після пожежі у коледжі

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Наказом ДСНС України було звільнено з посади начальника ГУ ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака і його заступника Михайла Вовка. Новим керівником призначено Вадима Шулюка. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.