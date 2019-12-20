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В Одеській області призначили нового керівника ГУ ДСНС після пожежі у коледжі

В Одеській області призначили нового керівника ГУ ДСНС після пожежі у коледжі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Наказом ДСНС України було звільнено з посади начальника ГУ ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака і його заступника Михайла Вовка. Новим керівником призначено Вадима Шулюка. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

"Наказом ДСНС України від 19 грудня 2019 року № 528 “Про звільнення із служби Федорчака В.В.” генерал-майора служби цивільного захисту Віктора Федорчака, начальника Головного управління ДСНС України в Одеській області звільнено із служби цивільного захисту", йдеться у повідомленні.

Також наказом ДСНС України від 19 грудня 2019 року № 529 “Про звільнення Вовка М.І.” було звільнено Михайла Вовка з посади заступника начальника Головного управління із запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС України в Одеській області.

"Наказом ДСНС України від 20 грудня 2019 року № 530 “Про призначення Шулюка В.В.” полковника служби цивільного захисту Вадима Шулюка призначено на посаду начальника Головного управління ДСНС України в Одеській області", повідомили у відомстві.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. Наразі відомо про 16 загиблих.

Раніше у ДСНС назвали ймовірні причини пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження.

Поліція мала дві версії пожежі у коледжі в Одесі - порушення пожежної безпеки і підпал. У справі вже є перші підозрювані.

Так, керівнику одеського коледжу, де внаслідок пожежі загинуло 16 людей, повідомили про підозру.

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