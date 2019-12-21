Комісія назвала причини смертельної пожежі в одеському коледжі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Урядова комісія назвала причини пожежі в одеському коледжі - основною версією є займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі коледжу. Про це повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram-каналі, передає УНН.
"Урядова комісія назвала причини пожежі в одеському коледжі. За основною версією, це сталося через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі коледжу", - повідомив він.
За даними Гончарука, звідти пожежа поширилася. Люди не могли евакуюватися, бо один із виходів був зачинений.
"Основними причинами є недбале ставлення керівництва та персоналу коледжу до протипожежної безпеки", - додав очільник уряду.
Безпосередні причини та винуватців трагедії визначить суд, зауважив він.
Цілі урядової комісії, з слів Прем'єра:
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- посилення відповідальності за порушення пожежної безпеки.
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- запровадження добровільного страхування цивільно-правової відповідальності.
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- перевірка всіх будівель.
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"Уже звільнено керівника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка. Учора було призначено нового очільника Головного управління ДСНС – Шулюка Вадима", - додав він.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
Наразі відомо про 16 загиблих. Першою із підтверджених загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня. 7 грудня знайшли ще три тіла. Також одна людина - рятувальник - помер у лікарні. 8 грудня було знайдено ще два тіла загиблих під завалами. 9 грудня під час розбору завалів виявлено ще два тіла. 11 грудня під завалами виявили тіла ще чотирьох людей.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. У поліції є три версії причин інциденту. У справі вже є перші підозрювані, одну з них відправили під домашній арешт.