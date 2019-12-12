Пожежа в одеському коледжі: під завалами знайшли тіла 14 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Станом на 7:00 12 грудня продовжуються роботи по розбиранню завалів та демонтажу аварійних елементів конструкцій будівлі. В ході проведення пошукових робіт виявлено уже тіла 14 загиблих осіб (тіла 9 осіб не ідентифіковано). Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Всього внаслідок пожежі загинуло 16 осіб, постраждало 30 осіб, в лікувальних закладах залишається 8 осіб.
До ліквідації наслідків пожежі залучено 222 людини та 37 одиниць техніки, з них від ДСНС 67 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки.
На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації та оперативна група ГУ ДСНС України в Одеській області.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. У справі вже є перші підозрювані.