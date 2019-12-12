Пожар в одесском колледже: под завалами нашли тела 14 погибших

Всего в результате пожара погибли 16 человек, пострадали 30 человек, в лечебных учреждениях остается 8 человек.

К ликвидации последствий пожара привлечены 222 человека и 37 единиц техники, из них от ГСЧС 67 человек личного состава и 8 единиц техники.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. В деле уже есть первые подозреваемые.