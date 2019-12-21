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Урядова комісія: пожежа в Одеському коледжі сталась і через низку прогалин в законодавстві

Урядова комісія: пожежа в Одеському коледжі сталась і через низку прогалин в законодавстві

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Урядова комісія назвала причину пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, а саме займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі коледжу, звідки і поширився вогонь. Однак порушення правил пожежної безпеки стало можливим, в тому числі, і через низку прогалин в законодавстві. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

“Безпосередні причини та винуватців трагедії визначить суд. Але вже зараз можна констатувати, що порушення правил пожежної безпеки стало можливим, в тому числі, і через низку прогалин в законодавстві”, — йдеться у повідомлення.

Зазначається, що хоч міністерство освіти і науки є засновником коледжу, воно не мало повноважень профінансувати протипожежні заходи. А через недосконалі вимоги щодо держнагляду за протипожежним станом та мораторій на перевірки, який діяв майже 4 роки — ДСНС не перевіряла цей навчальний заклад. Більше того, за неусунення виявлених інспекторами порушень штраф мізерний — 170 грн.

“По-перше, ми маємо посилити відповідальність за порушення пожежної безпеки. По-друге, перевірити всі будівлі, де постійно потенційно перебуває велика кількість людей — університети, школи, садочки, лікарні і так далі”, — повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Зазначається, що урядова комісія рекомендувала МВС, ДСНС розробити ряд законопроектів щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення пожежної безпеки, запровадження добровільного страхування цивільно-правової відповідальності; проведення перевірок тощо.

Так, потрібно також на законодавчому рівні впровадити “огляд” стану утримання будівель, зокрема, шляхів евакуації, засобів пожежогасіння, робіт з реконструкції або перепланування приміщень, утримання електромереж тощо.

Крім того, потрібно внесення змін в законодавство щодо зобов’язання передбачати в бюджетах всіх рівнів обов’язковість відрахувань на заходи протипожежної безпеки.

Також Комісія рекомендувала проведення в закладах освіти перевірки дотримання пожежної безпеки, додаткових інструктажів з безпеки життєдіяльності, позапланових тренувань з евакуації. Органи влади повинні привести об’єкти сфери управління у належний протипожежний стан та здійснити відповідну роз’яснювальну роботу серед населення.

Нагадаємо, комісія назвала причини смертельної пожежі в одеському коледжі.

Уже звільнено керівника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка. Учора було призначено нового очільника Головного управління ДСНС — Шулюка Вадима.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.

Наразі відомо про 16 загиблих. Першою із підтверджених загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня. 7 грудня знайшли ще три тіла. Також одна людина — рятувальник — помер у лікарні. 8 грудня було знайдено ще два тіла загиблих під завалами. 9 грудня під час розбору завалів виявлено ще два тіла. 11 грудня під завалами виявили тіла ще чотирьох людей.

У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. У поліції є три версії причин інциденту. У справі вже є перші підозрювані, одну з них відправили під домашній арешт.

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