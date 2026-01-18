$43.180.08
Украина переходит на 4,5-5 очередей отключений света, возможны отключения до 16 часов - гендиректор Yasno

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил, что Украина переходит в режим 4,5-5 очередей отключений, что может означать до 16 часов без света. Киев функционирует в режиме экстренных отключений, а Днепр и область живут по новому графику.

Украина переходит на 4,5-5 очередей отключений света, возможны отключения до 16 часов - гендиректор Yasno

Украина переходит в режим 4,5-5 очередей отключений. В таких условиях света может быть не более 16 часов. Об этом заявил гендиректор Yasno Сергей Коваленко, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, в частности, Киев сейчас функционирует в режиме экстренных отключений.

Ориентировочно (!!!) 3 часа со светом и 10 часов без. Но ситуация разнится от района к району. К сожалению, еще очень много кейсов с авариями в домах. Очень часто - это вопрос к придомовым сетям и ЖЭКу/ОСМД. Поэтому алгоритм действий, когда вы думаете, что у вас аварийная ситуация без изменений. Сначала обращаемся в ЖЭК/ОСМД. Электрик проводит осмотр и делает выводы. Если проблема в доме, исправляет ее. Если проблема с сетями, то ЖЭК/ОСМД подают заявку в сети

- пояснил Коваленко.

Он также сообщил, что Днепр и область живут по графику.

Но не по тому графику, на который мы раньше просили ориентироваться. Ситуация в энергосистеме изменилась. Если раньше более 4 очередей означали экстренные отключения вне графика, то сейчас страна начинает жить в графиках в 4,5-5 очередей

констатировал гендиректор Yasno.

Вброс для провоцирования паники: в ЦПД СНБО разоблачили фейк о якобы "полном отключении электроэнергии" на западе Украины17.01.26, 12:20 • 4514 просмотров

Он уточнил, что максимальные интервалы 7 часов без света / 3,5 часа со светом сейчас неактуальны.

График вероятных отключений - неактуален. При ограничениях в 5 очередей из 6 отключения могут длиться более 16 часов. Это текущая реальность. Да, отсутствие света более 16 часов - это ужасно. И это не из-за энергетиков, а из-за циничных атак врага, который пытается создать гуманитарную катастрофу. Но даже такой жесткий график лучше полной непредсказуемости. Потому что есть ориентиры - понимание, когда свет должен появиться

- отметил Коваленко.

Он добавил, что Украине сейчас "точно нужно пережить эти сильные морозы - с потеплением потребление должно уменьшиться".

"Впрочем, ключевой фактор - обстрелы энергетики. Их спрогнозировать невозможно", - резюмировал Коваленко.

Напомним

19 января во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов15.01.26, 15:18 • 42444 просмотра

Вадим Хлюдзинский

