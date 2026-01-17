Вброс для провоцирования паники: в ЦПД СНБО разоблачили фейк о якобы "полном отключении электроэнергии" на западе Украины

$43.180.08
50.320.20
ukenru
09:19 • 3922 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 14963 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 26668 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 26769 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 35959 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 25587 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 40379 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 34476 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 28870 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 26579 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 9122 просмотра
Цены на золото падают на фоне фиксации прибыли и деэскалации в Иране17 января, 04:30 • 10882 просмотра
Мариуполь погрузился во тьму: удар по подстанции вызвал массовый блэкаут06:41 • 9104 просмотра
Маск требует от OpenAI и Microsoft до 134 миллиардов долларов компенсации06:59 • 6970 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo07:26 • 5658 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой08:55 • 5378 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 35963 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 21946 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 53548 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 84332 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Давид Арахамия
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Село
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo07:26 • 5838 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 9302 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 11184 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 11205 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 22941 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Золото

Вброс для провоцирования паники: в ЦПД СНБО разоблачили фейк о якобы "полном отключении электроэнергии" на западе Украины

Киев • УНН

 • 1338 просмотра

Центр противодействия дезинформации СНБО опроверг информацию о якобы полном отключении электроэнергии на западе Украины. Это письмо является элементом гибридной войны, направленным на дестабилизацию общества.

Вброс для провоцирования паники: в ЦПД СНБО разоблачили фейк о якобы "полном отключении электроэнергии" на западе Украины

В сети распространяется вброс о якобы "полном отключении электроэнергии" на западе Украины и соответствующее письмо, но никаких подтверждений таких действий нет, подчеркнули в Центре противодействия дезинформации СНБО в субботу, пишет УНН.

Массово распространяется письмо о якобы "полном отключении электроэнергии" на западе Украины, оформленное как "официальное сообщение". На самом деле никаких подтверждений таких действий со стороны Минэнерго, оператора энергосистемы, ОВА или облэнерго нет по состоянию на 12:00 17 января

- сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО.

В ЦПД СНБО подчеркнули: "Это элемент гибридной войны, где объект атаки - не только энергосистема Украины, но и устойчивость общества".

"Целью таких вбросов является оказание эмоционального воздействия на население, чтобы спровоцировать панику и дестабилизировать ситуацию в Украине", - указали в Центре противодействия дезинформации.

Ряд регионов переведены на аварийные отключения, из-за новых атак рф обесточивания в двух областях17.01.26, 10:46 • 4292 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоПолитика
российская пропаганда
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Министерство энергетики Украины
Украина