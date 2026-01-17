Вброс для провоцирования паники: в ЦПД СНБО разоблачили фейк о якобы "полном отключении электроэнергии" на западе Украины
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации СНБО опроверг информацию о якобы полном отключении электроэнергии на западе Украины. Это письмо является элементом гибридной войны, направленным на дестабилизацию общества.
В сети распространяется вброс о якобы "полном отключении электроэнергии" на западе Украины и соответствующее письмо, но никаких подтверждений таких действий нет, подчеркнули в Центре противодействия дезинформации СНБО в субботу, пишет УНН.
Массово распространяется письмо о якобы "полном отключении электроэнергии" на западе Украины, оформленное как "официальное сообщение". На самом деле никаких подтверждений таких действий со стороны Минэнерго, оператора энергосистемы, ОВА или облэнерго нет по состоянию на 12:00 17 января
В ЦПД СНБО подчеркнули: "Это элемент гибридной войны, где объект атаки - не только энергосистема Украины, но и устойчивость общества".
"Целью таких вбросов является оказание эмоционального воздействия на население, чтобы спровоцировать панику и дестабилизировать ситуацию в Украине", - указали в Центре противодействия дезинформации.
