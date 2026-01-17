Вброс для провоцирования паники: в ЦПД СНБО разоблачили фейк о якобы "полном отключении электроэнергии" на западе Украины

В сети распространяется вброс о якобы "полном отключении электроэнергии" на западе Украины и соответствующее письмо, но никаких подтверждений таких действий нет, подчеркнули в Центре противодействия дезинформации СНБО в субботу, пишет УНН.

Массово распространяется письмо о якобы "полном отключении электроэнергии" на западе Украины, оформленное как "официальное сообщение". На самом деле никаких подтверждений таких действий со стороны Минэнерго, оператора энергосистемы, ОВА или облэнерго нет по состоянию на 12:00 17 января - сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО.

В ЦПД СНБО подчеркнули: "Это элемент гибридной войны, где объект атаки - не только энергосистема Украины, но и устойчивость общества".

"Целью таких вбросов является оказание эмоционального воздействия на население, чтобы спровоцировать панику и дестабилизировать ситуацию в Украине", - указали в Центре противодействия дезинформации.

Ряд регионов переведены на аварийные отключения, из-за новых атак рф обесточивания в двух областях