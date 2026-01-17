Вкид для провокування паніки: у ЦПД РНБО викрили фейк про нібито "повне відключення електроенергії" на заході України

У мережі поширюється вкид про нібито "повне відключення електроенергії" на заході України і відповідний лист, але жодних підтверджень таких дій немає, наголосили в Центрі протидії дезінформації РНБО у суботу, пише УНН.

Масово поширюється лист про нібито "повне відключення електроенергії" на заході України, оформлений як "офіційне повідомлення". Насправді жодних підтверджень таких дій з боку Міненерго, оператора енергосистеми, ОВА чи обленерго немає станом на 12:00 17 січня - повідомили у Центрі протидії дезінформації РНБО.

У ЦПД РНБО наголосили: "Це елемент гібридної війни, де об’єкт атаки - не лише енергосистема України, а й стійкість суспільства".

"Метою таких вкидів є вчинення емоційного впливу на населення, щоб спровокувати паніку та дестабілізувати ситуацію в Україні", - вказали у Центрі протидії дезінформації.

