09:19 • 4100 перегляди
Вкид для провокування паніки: у ЦПД РНБО викрили фейк про нібито "повне відключення електроенергії" на заході України

Київ • УНН

 • 1446 перегляди

Центр протидії дезінформації РНБО спростував інформацію про нібито повне відключення електроенергії на заході України. Цей лист є елементом гібридної війни, спрямованим на дестабілізацію суспільства.

Вкид для провокування паніки: у ЦПД РНБО викрили фейк про нібито "повне відключення електроенергії" на заході України

У мережі поширюється вкид про нібито "повне відключення електроенергії" на заході України і відповідний лист, але жодних підтверджень таких дій немає, наголосили в Центрі протидії дезінформації РНБО у суботу, пише УНН.

Масово поширюється лист про нібито "повне відключення електроенергії" на заході України, оформлений як "офіційне повідомлення". Насправді жодних підтверджень таких дій з боку Міненерго, оператора енергосистеми, ОВА чи обленерго немає станом на 12:00 17 січня

- повідомили у Центрі протидії дезінформації РНБО.

У ЦПД РНБО наголосили: "Це елемент гібридної війни, де об’єкт атаки - не лише енергосистема України, а й стійкість суспільства".

"Метою таких вкидів є вчинення емоційного впливу на населення, щоб спровокувати паніку та дестабілізувати ситуацію в Україні", - вказали у Центрі протидії дезінформації.

Низку регіонів перевели на аварійні відключення, через нові атаки рф знеструмлення у двох областях17.01.26, 10:46 • 4366 переглядiв

Юлія Шрамко

Україна