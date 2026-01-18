$43.180.08
Україна переходить на 4,5-5 черг вимкнень світла, можливі відключення до 16 годин - гендиректор Yasno

Київ • УНН

 • 248 перегляди

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що Україна переходить у режим 4,5-5 черг вимкнень, що може означати до 16 годин без світла. Київ функціонує в режимі екстрених відключень, а Дніпро та область живуть за новим графіком.

Україна переходить на 4,5-5 черг вимкнень світла, можливі відключення до 16 годин - гендиректор Yasno

Україна переходить у режим 4,5-5 черг вимкнень. За таких умов світла може бути не більше 16 годин. Про це заявив гендиректор Yasno Сергій Коваленко, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, зокрема, Київ наразі функціонує в режимі екстрених відключень.

Орієнтовно (!!!) 3 години зі світлом і 10 годин без. Але ситуація різниться від району до району. На жаль, ще дуже багато кейсів з аваріями у будинках. Дуже часто - це питання до прибудинкових мереж і ЖЕКу/ОСББ. Тому алгоритм дій, коли ви думаєте, шо у вас аварійна ситуація без змін. Спочатку звертаємось до ЖЕКу/ОСББ. Електрик проводить осмотр і робить висновки. Якщо проблема на домі, виправляє її. Якщо проблема з мережами, то ЖЕК/ОСББ подають заявку до мереж

- пояснив Коваленко.

Він також повідомив, що Дніпро і область живуть за графіком.

Але не за тим графіком, на який ми раніше просили орієнтуватися. Ситуація в енергосистемі змінилася. Якщо раніше понад 4 черги означали екстрені відключення поза графіком, то наразі країна починає жити в графіках у 4,5-5 черг

констатував гендиректор Yasno.

Вкид для провокування паніки: у ЦПД РНБО викрили фейк про нібито "повне відключення електроенергії" на заході України17.01.26, 12:20 • 4514 переглядiв

Він уточнив, що максимальні інтервали 7 годин без світла / 3,5 години зі світлом наразі неактуальні.

Графік імовірних відключень - неактуальний. За обмежень у 5 черг із 6 відключення можуть тривати понад 16 годин. Це поточна реальність. Так, відсутність світла понад 16 годин - це жахливо. І це не через енергетиків, а через цинічні атаки ворога, який намагається створити гуманітарну катастрофу. Але навіть такий жорсткий графік кращий за повну непередбачуваність. Бо є орієнтири - розуміння, коли світло має з’явитися

- зазначив Коваленко.

Він додав, що Україні наразі "точно потрібно пережити ці сильні морози - з потеплінням споживання має зменшитися".

"Втім, ключовий фактор - обстріли енергетики. Їх спрогнозувати неможливо", - резюмував Коваленко.

Нагадаємо

19 січня у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст15.01.26, 15:18 • 42441 перегляд

Вадим Хлюдзинський

