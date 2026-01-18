Ще один день із графіками: завтра по всій Україні вимикатимуть світло
Київ • УНН
19 січня в усіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів. Причина – наслідки російських атак на енергооб'єкти.
Завтра в усіх регіонах України - ще один день із відключеннями, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 19 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії наголосили, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст15.01.26, 15:18 • 42344 перегляди