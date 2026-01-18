$43.180.08
18 января, 11:31 • 12854 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 20186 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 19593 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 47600 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 77203 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 40097 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 50131 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 55491 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 45165 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 72988 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Еще один день с графиками: завтра по всей Украине будут отключать свет

Киев • УНН

 • 8 просмотра

19 января во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Причина – последствия российских атак на энергообъекты.

Еще один день с графиками: завтра по всей Украине будут отключать свет

Завтра во всех регионах Украины - еще один день с отключениями, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 19 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

- говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе

- резюмировали в Укрэнерго.

Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов15.01.26, 15:18 • 42337 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина