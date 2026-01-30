Централизованную энергосистему невозможно скрыть от ударов рф, в отличие от распределенной генерации - экс-глава "Укрэнерго"
Киев • УНН
Экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что РФ знает расположение ключевых объектов энергосистемы Украины из-за ее централизованной модели. Распределенную генерацию из малых электростанций значительно сложнее обнаружить и уничтожить.
россия хорошо знает расположение ключевых объектов украинской энергосистемы, ведь централизованная модель с крупными электростанциями не может быть скрыта. Об этом сказал экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью Украинскому кризисному медиа-центру, передает УНН.
Подробности
По его словам, крупные электростанции занимают десятки и сотни гектаров и являются публично известными объектами.
Энергосистему невозможно спрятать, если это централизованная система с крупными электростанциями. Все знают, где находится Ровенская АЭС, Хмельницкая АЭС или Трипольская ТЭС
В то же время Кудрицкий подчеркнул, что распределенную генерацию в виде сети малых электростанций значительно сложнее обнаружить и уничтожить.
По его словам, речь идет о сотнях и тысячах небольших объектов генерации – контейнерных газовых станциях, малых солнечных и ветровых электростанциях, которые можно размещать по всей стране.
Такую сеть малых электростанций гораздо сложнее обнаружить и уничтожить. Даже если враг повредит отдельные объекты, система в целом продолжает работать
Напомним
Экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что системные проблемы украинской энергетики невозможно решить в конце зимы. По его словам, подготовка к сложным зимним периодам должна была начаться еще несколько лет назад.