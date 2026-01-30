Централизованную энергосистему невозможно скрыть от ударов рф, в отличие от распределенной генерации - экс-глава "Укрэнерго"

$42.850.08
Эксклюзив
12:21 • 902 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 3414 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но Россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 9264 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 15594 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 24822 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 32287 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 38902 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 61648 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 45856 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 33945 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Биткойн обвалился до двухмесячного минимума из-за массового оттока капитала из американских ETF30 января, 04:46 • 13639 просмотра
"АТЕШ" обнародовал доказательства поражения здания отдела внутренних дел в ЧечнеPhoto30 января, 05:12 • 33620 просмотра
Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg30 января, 05:47 • 38469 просмотра
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТПPhoto08:38 • 26708 просмотра
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам09:47 • 12715 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 65405 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 51689 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 54146 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 114224 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 142187 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Владимир Кудрицкий
Марко Рубио
Фридрих Мерц
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Днепропетровская область
Кировоградская область
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет11:39 • 3102 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 4952 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 29127 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 29345 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 51889 просмотра
Отопление
Социальная сеть
Техника
Фильм
Микоян МиГ-29

Централизованную энергосистему невозможно скрыть от ударов рф, в отличие от распределенной генерации - экс-глава "Укрэнерго"

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что РФ знает расположение ключевых объектов энергосистемы Украины из-за ее централизованной модели. Распределенную генерацию из малых электростанций значительно сложнее обнаружить и уничтожить.

Централизованную энергосистему невозможно скрыть от ударов рф, в отличие от распределенной генерации - экс-глава "Укрэнерго"

россия хорошо знает расположение ключевых объектов украинской энергосистемы, ведь централизованная модель с крупными электростанциями не может быть скрыта. Об этом сказал экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью Украинскому кризисному медиа-центру, передает УНН.

Подробности

По его словам, крупные электростанции занимают десятки и сотни гектаров и являются публично известными объектами.

Энергосистему невозможно спрятать, если это централизованная система с крупными электростанциями. Все знают, где находится Ровенская АЭС, Хмельницкая АЭС или Трипольская ТЭС

- отметил он.

В то же время Кудрицкий подчеркнул, что распределенную генерацию в виде сети малых электростанций значительно сложнее обнаружить и уничтожить.

По его словам, речь идет о сотнях и тысячах небольших объектов генерации – контейнерных газовых станциях, малых солнечных и ветровых электростанциях, которые можно размещать по всей стране.

Такую сеть малых электростанций гораздо сложнее обнаружить и уничтожить. Даже если враг повредит отдельные объекты, система в целом продолжает работать

- пояснил Кудрицкий.

Напомним

Экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что системные проблемы украинской энергетики невозможно решить в конце зимы. По его словам, подготовка к сложным зимним периодам должна была начаться еще несколько лет назад.

Андрей Тимощенков

Энергоатом
Морозы в Украине
Владимир Кудрицкий
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина