11:34 • 434 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 4406 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 12533 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27 • 21695 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
06:30 • 29637 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 36568 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 58522 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 43823 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 33041 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 61581 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
В України на цю зиму системних рішень для енергосистеми вже немає - ексголова Укренерго

Київ • УНН

 • 338 перегляди

Ексголова Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що системні проблеми української енергетики неможливо вирішити наприкінці зими. За його словами, підготовка до складних зимових періодів мала розпочатися ще кілька років тому.

Системні проблеми української енергетики неможливо вирішити в короткі терміни, зокрема наприкінці зими. Про це заявив ексголова "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю Українському кризовому медіа-центру, передає УНН.

Деталі

За його словами, підготовка до складних зимових періодів мала розпочатися ще кілька років тому.

Системні проблеми, будучи в кінці січня, ми вже не вилікуємо. На цю зиму ніяких системних рішень немає. Готуватися потрібно було два роки тому, три роки тому і рік тому

- підкреслив він.

Нагадаємо, що у лютому середня місячна температура повітря в Україні очікується від 4°С морозу до 2°С тепла, а місячна кількість опадів – 29-67 мм. Це відповідає нормі для більшості регіонів країни.

Зеленський заявив, що погодиться на енергетичне перемир'я, якщо путін погодиться30.01.26, 11:00 • 2374 перегляди

Андрій Тимощенков

