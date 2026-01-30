В України на цю зиму системних рішень для енергосистеми вже немає - ексголова Укренерго
Ексголова Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що системні проблеми української енергетики неможливо вирішити наприкінці зими. За його словами, підготовка до складних зимових періодів мала розпочатися ще кілька років тому.
Системні проблеми української енергетики неможливо вирішити в короткі терміни, зокрема наприкінці зими. Про це заявив ексголова "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю Українському кризовому медіа-центру, передає УНН.
За його словами, підготовка до складних зимових періодів мала розпочатися ще кілька років тому.
Системні проблеми, будучи в кінці січня, ми вже не вилікуємо. На цю зиму ніяких системних рішень немає. Готуватися потрібно було два роки тому, три роки тому і рік тому
Нагадаємо, що у лютому середня місячна температура повітря в Україні очікується від 4°С морозу до 2°С тепла, а місячна кількість опадів – 29-67 мм. Це відповідає нормі для більшості регіонів країни.
