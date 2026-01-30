В України на цю зиму системних рішень для енергосистеми вже немає - ексголова Укренерго

Системні проблеми української енергетики неможливо вирішити в короткі терміни, зокрема наприкінці зими. Про це заявив ексголова "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю Українському кризовому медіа-центру, передає УНН.

Деталі

За його словами, підготовка до складних зимових періодів мала розпочатися ще кілька років тому.

Системні проблеми, будучи в кінці січня, ми вже не вилікуємо. На цю зиму ніяких системних рішень немає. Готуватися потрібно було два роки тому, три роки тому і рік тому - підкреслив він.

Нагадаємо, що у лютому середня місячна температура повітря в Україні очікується від 4°С морозу до 2°С тепла, а місячна кількість опадів – 29-67 мм. Це відповідає нормі для більшості регіонів країни.

